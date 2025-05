Φίλαθλοι της Μπάγερν Μονάχου και συμπαίκτες του Τόμας Μίλερ είπαν το δικό τους «αντίο» στον Γερμανό μετά από 25 χρόνια στην ομάδα, στην τελευταία του εντός έδρας αναμέτρηση με τη φανέλα των Βαυαρών.

Ο Τόμας Μίλερ είναι ένα κεφάλαιο από μόνος του στην ιστορία της Μπάγερν Μονάχου. Από τις μικρές κατηγορίες έως την πρώτη ομάδα μεσολάβησαν 25 χρόνια γεμάτα από τρόπαια και σπουδαίες στιγμές.

Η εντός έδρας αναμέτρηση των Βαυαρών με την Γκλάντμπαχ για την Bundesliga σηματοδότησε την 750ή εμφάνιση του Μίλερ με τη φανέλα της αγαπημένης του Μπάγερν και παράλληλα αποτέλεσε την τελευταία του παράσταση μπροστά στο κοινό της «Allianz Arena».

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης, ο σύλλογος τίμησε τον Μίλερ για την πολυετή του προσφορά στην ομάδα με τιμητική πλακέτα, ενώ οι οπαδοί της Μπάγερν ξεδίπλωσαν στις κερκίδες ένα εντυπωσιακό κορεό αποχαιρετώντας τον «δικό» τους Τόμας Μίλερ.

Σε μία συγκινητική στιγμή, στο 83ο λεπτό, τη στιγμή που ο Μίλερ -που έψαχνε απεγνωσμένα ένα γκολ στο ματς- αποχώρησε ως αλλαγή από την αναμέτρηση, οι φίλαθλοι έδωσαν το πιο ζεστό τους χειροκρότημα στον Γερμανό φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του. Οι συμπαίκτες του με τη σειρά τους έσπευσαν να τον αποθεώσουν προτού καθίσει στον πάγκο, με τον επί χρόνια συμπαίκτη του Μάνουελ Νόιερ να του χαρίζει την πιο «γλυκιά» αγκαλιά.

The Allianz arises as one to bid farewell to their number 25 after 25 years. 👏



There really is only one Thomas Muller.#FCBBMG #Bundesliga pic.twitter.com/u73RAvwK4v