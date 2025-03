Μίλερ, ο μάγος της Βαυαρίας ετοιμάζεται για τις τελευταίες παραστάσεις στο Μόναχο, μιας και η Μπάγερν βάζει τέλος σε ιστορία 17 ετών!

Γκολ με το δεξί πόδι, γκολ με το αριστερό πόδι, γκολ με το κεφάλι και τα χέρια γροθιές ψηλά! Το πρόσωπό του γεμάτο ένταση όταν πανηγυρίζει, σήμα κατατεθέν ενός πιστού στρατιώτη της Μπάγερν, του Τόμας Μίλερ. Το καλοκαίρι θα είναι πλούσιο μεταγραφικά για τους Βαυαρούς, θα είναι όμως και παράξενο. Επειτα από 17 χρόνια, o παίκτης – σημαία του συλλόγου δεν θα είναι στον πάγκο της. To «Kicker» τόλμησε να προβλέψει πως ο Μίλερ δεν θα πάρει νέο συμβόλαιο, οι Βαυαροί δεν θέλουν να δώσουν ρόλο κομπάρσου στον θρύλο τους και ο ίδιος είναι πολύ καλός για να βλέπει και όχι να συμμετέχει.

Ο Γερμανός έκανε το ντεμπούτο του με τους Βαυαρούς το 2008, τότε, που ο Μπάρακ Ομπάμα εκλεγόταν πρώτη φορά Πρόεδρος των ΗΠΑ, τότε, που το Bitcoin δεν ήταν ούτε ιδέα...

O Μίλερ είναι ρέκορντμαν συμμετοχών, 110 παραπάνω από τον 3ο Καν, έχει συνεργαστεί με δέκα διαφορετικούς προπονητές, έχει αντέξει τις παραξενιές τους, έχει αποθεωθεί και φροντίζει τα 17 χρόνια συμμετοχών να δίνει τα πάντα για τη μοναδική ποδοσφαιρική του αγάπη. Είναι ένας survivor, ένας σταρ που ξέρει πως να λύνει και τον δυσκολότερο ποδοσφαιρικό γρίφο.

Στα 22 του χρόνια είχε ήδη νταμπλ στη Γερμανία, ενώ επέστρεψε από τη Νότιο Αφρική με το χάλκινο μετάλλιο και με Χρυσό Παπούτσι. Ενας αδίστακτος επιθετικός με μακριά πόδια που ήξερε να σκοράρει με όλους τους τρόπους. Σε ποιον επιθετικό φέρνει το στυλ του Μίλερ; Τι θέση παίζει; Ποιος είναι μέσα στο γήπεδο; «Δεν ξέρω, ίσως... φάντασμα. Ψάχνομαι σε όλες τις θέσεις» είχε πει ο ίδιος γελώντας. Από τότε, αυτή την ατάκα την υιοθέτησαν όλοι θέλοντας έτσι να προσδιορίσουν τους παίκτες που παίζουν σαν τον Μίλερ.

𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐚 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐧 𝐅𝐂 𝐁𝐚𝐲𝐞𝐫𝐧 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲!



With 710 games, Thomas Müller becomes our most capped player in FC Bayern's history.



Simply one of the greatest. pic.twitter.com/pDok0i6HjS