Η Γκλάντμπαχ «πλήγωσε» την Λεβερκούζεν του Κάσπερ Χιούμλαντ στο 90+2' και έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας από την έδρα της αντιπάλου της μετά το 1-1. Στην 12η θέση οι Ασπιρίνες.

Πρώτο στραβοπάτημα για την Λεβερκούζεν υπό τον Κάσπερ Χιούμλαντ σε επίπεδο Bundesliga, αφού οι Ασπιρίνες έμειναν στο 1-1 με την Γκλάντμπαχ, εντός έδρας, με γκολ-μαχαιριά στο 90+2'. Η εικόνα της Λεβερκούζεν δεν ήταν καλή, παρ' όλα αυτά προηγήθηκε με τον Τίλμαν στο 70'. Πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους στη συνέχεια ήταν ο... Φλέκεν που έβαλε στοπ στις προσπάθειες των παικτών της Γκλάντμπαχ, ωστόσο δεν είχε αντίδραση στο 90+2' και στην κεφαλιά του Ταμπάκοβιτς που διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Στους 5 βαθμούς η ομάδα του Χιούμλαντ.

Απότομη προσγείωση για την Άιντραχτ

Μερικά 24ωρα μετά το εντυπωσιακό 5-1 απέναντι στην Γαλατάσαραϊ για το Champions League, η Άιντραχτ Φρανκφούρτης έφαγε γερή... σφαλιάρα από την Ουνιόν Βερολίνου και μάλιστα μέσα στο «σπίτι» της (3-4). Η Ουνιόν προηγήθηκε με τα γκολ των Ανσά (9') και Μπερκ (32'), προτού οι Αετοί μειώσουν προσωρινά με τον Μπράουν (45+4'). Ο Μπερκ πρωταγωνίστησε στην επανάληψη και με δύο γρήγορα τέρματα (53', 56') έκανε χατ τρικ ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 4-1. Η Άιντραχτ μείωσε αρχικά με τον Ουζούν (80') και στη συνέχεια με το πέναλτι του Μπούρκαρντ στο 87' με το ματς να μετατρέπεται σε... θρίλερ, ωστόσο οι Αετοί δεν απέφυγαν την 2η διαδοχική ήττα τους στην Bundesliga.