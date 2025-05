H Marca αποκάλυψε ότι η συμφωνία ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Τσάμπι Αλόνσο έχει κλείσει και ο Ισπανός προπονητής ετοιμάζεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο.

Ο κύκλος του Κάρλο Αντσελότι στη Ρεάλ φαίνεται να έχει κλείσει οριστικά, με τη Βασίλισσα να έχει καταλήξει σε συμφωνία με τον αντικαταστάτη του. Η Marca μετέδωσε ότι έχει πλεόν βγει «λευκός καπνός» από τις διαπραγματεύσεις με τον Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος ετοιμάζεται να αφήσει άμεσα τη Λεβερκούζεν και να γίνει κάτοικος Μαδρίτης.

Πιο αναλυτικά, οι Ισπανοί έκαναν γνωστό ότι ο Αλόνσο έχει συμφωνήσει σε όλα με τους Μαδριλένους και ετοιμάζεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο αναλαμβάνοντας δράση από τις 25 Μαΐου, όταν θα αποχωρήσει επίσημα από την ομάδα ο Ιταλός τεχνικός. Η αναμέτρηση με τη Σοσιεδάδ θα είναι η τελευταία του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά τον αποκλεισμό των Μερένγκες από την Άρσεναλ στα προημιτελικά του Champions League, με τους διοικούντες να συμφωνούν ότι είναι καιρός για μία αλλαγή, την οποία μπορεί να φέρει μόνο ο 43χρονος Ισπανός.

🚨💣 BREAKING: Xabi Alonso to Real Madrid: DONE DEAL.



3-year AGREEMENT SEALED until 2028. @marca pic.twitter.com/7A6ZBmcaxS