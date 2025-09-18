Η Μπριζ του Τζόλη έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στη Μονακό, τη διέλυσε με 4-1 και μπήκε με το δεξί στο Champions League. Μοιραίος ο Χατζηδιάκος για την Κοπεγχάγη με αυτογκόλ στο 90+1΄που γλίτωσε τη Λεβερκούζεν.

Έστησε πάρτι στην πρεμιέρα της στο Champions League η Μπριζ και με το τελικό 4-1 επί της Μονακό έκανε ιδανικό ποδαρικό στη φετινή διοργάνωση. Το πάρτι μάλιστα θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει με γκολ του βασικού Τζόλη μόλις στο 5΄, ο οποίος ωστόσο αστόχησε από το σημείο του πέναλτι σε τεράστια χαμένη ευκαιρία. Πέντε λεπτά αργότερα οι Μονεγάσκοι θα μπορούσαν να είχαν προηγηθεί αν ο Αλιούς ευστοχούσε σε εκτέλεση πέναλτι κι έπειτα ακολούθησε καταιγισμός από γκολ των γηπεδούχων που σφράγισαν πρακτικά το τρίποντο από το πρώτο ημίχρονο.

Αρχικά στο 32΄ο Τροσόλδι, άνοιξε το σκορ, ο Ονιεντικά έγραψε το 2-0 επτά λεπτά αργότερα με ψύχραιμο τελείωμα από κοντά, ενώ στο 43΄ο Φανάκεν με εντυπωσιακό βολέ έγραψε το 3-0. Το β΄μέρος απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τους Βέλγους να μην αφήνουν το πόδι από το γκάζι και να βρίσκουν και τέταρτο γκολ με υπογραφή του Ντιακόν στο 75΄. Το μόνο που κατάφεραν οι Γάλλοι είναι να πετύχουν το γκολ της τιμής στις καθυστερήσεις με τον Ανσού Φατί.

Μοιραίος ο Χατζηδιάκος στην απώλεια της Κοπεγχάγης

Η Κοπεγχάγη του βασικού Παντελή Χατζηδιάκου άγγιξε τη νίκη στην πρεμιέρα της στο Champions League, αλλά πληγώθηκε με σκληρό τρόπο στο φινάλε και είδε την Μπάγερ Λεβερκούζεν να της αποσπά την ισοπαλία (2-2). Οι Δανοί ήταν καλύτεροι από την πρώτη στιγμή και ευτύχησαν να προηγηθούν νωρίς, μόλις στο 9' χάρη στο άψογο τελείωμα του Λάρσον από την καρδιά της περιοχής.

Στο 82' ο Γκριμάλδο με φανταστική απευθείας εκτέλεση φάουλ έφερε το ματς στο ίσα όμως πέντε λεπτά μετά η Κοπεγχάγη «μίλησε» ξανά και ανέκτησε το προβάδισμά της με τον Ουέσκας. Οι Γερμανοί πάντως ήταν αυτοί που χαμογέλασαν στο τέλος. Στο 90+1' ο Ετσεβερί κέρδισε τις κόντρες, μπήκε στην περιοχή και στο γύρισμά του ο Χατζηδιάκος στάθηκε άτυχος μιας και άθελά του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για να διαμορφώσει το τελικό 2-2.