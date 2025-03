Η Μπάγερν ανακοίνωσε ότι ο Χιρόκι Ίτο θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν εξαιτίας κατάγματος στο δεξί του πόδι, τραυματισμό που είχε υποστεί ξανά όταν είχε φθάσει από την Στουτγκάρδη στο Μόναχο.

«Πύρρειος» η νίκη της Μπάγερν απέναντι στη Ζάνκτ Πάουλι για την Bundesliga (3-2), καθώς οι Βαυαροί χάνουν ακόμα έναν αμυντικό λίγο πριν την αναμέτρηση με την Ίντερ για τα προημιτελικά του Champions League. Πιο συγκεκριμένα, ο Χιρόκι Ίτο έχει τεθεί νοκ-άουτ και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν ύστερα από κάταγμα μεταταρσίου που υπέστη στο τελευταίο παιχνίδι των Γερμανών.

Ο ίδιος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 58' αντικαθιστώντας τον Ραφαέλ Γκερέιρο, όμως λίγο πριν το 90' ζήτησε αλλαγή και βγήκε εκτός δείχνοντας να έχει πρόβλημα στο πόδι. Ο 25χρονος οπισθοφύλακας έχει σταθεί πολύ άτυχος από τότε που μετακόμισε στο Μόναχο, καθώς οι τραυματισμοί του δεν του έχουν επιτρέψει να αγωνιστεί όσο υπολόγιζε.

Το περασμένο καλοκαίρι πήρε μεταγραφή από την Στουτγκάρδη για την Μπάγερν, όμως αμέσως τραυματίστηκε, επίσης με κάταγμα και μάλιστα στο ίδιο πόδι. Επέστρεψε στη δράση τον Φεβρουάριο μετά από πολύμηνη αποχή.

🚨⚠️ Bayern defender Hiroki Itō has sustained another metatarsal fracture, his season is officially over.



