Θετικός νέος κύκλος επαφών ανάμεσα σε Μπάγερν Μονάχου και Κίμιχ, με το νεφελώδες τοπίο να καθαρίζει και τις δυο πλευρές να βρίσκονται προ των πυλών μιας τετραετούς ανανέωσης.

Λήξη συναγερμού στη Μπάγερν αναφορικά με το... σίριαλ γύρω από τον Γιόσουα Κίμιχ. Αν και οι Βαυαροί είχαν αποσύρει την πρόταση ανανέωσης προς τον Γερμανό λόγω της απροθυμίας του να δώσει μια οριστική απάντηση σχετικά με το μέλλον του, τελικά τα δεδομένα άλλαξαν και όλα βαίνουν προς γάμο!

Σύμφωνα τόσο με τη «BILD», όσο και με το γερμανικό «Sky Sports» ο νέος κύκλος επαφών μεταξύ Μπάγερν και Κίμιχ συνδυάστηκε με γόνιμες εξελίξεις που επέτρεψε στις δυο πλευρές να είναι αισιόδοξες για παράταση της συνεργασίας τους και μετά το καλοκαίρι του 2025.

Όπως συμπληρώνουν τα γερμανικά Μέσα η τελευταία συνάντηση ξεκλείδωσε τη συμφωνία γύρω από την ανανέωση του 30χρονου, ο οποίος εδώ και καιρό είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον των Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ.

Πλέον απομένουν λεπτομέρειες ώστε να διευθετηθεί το deal, με τη «BILD» να προσθέτει πως οι συζητήσεις αφορούν μια τετραετή επέκταση της συνεργασίας τους.

🚨⏳ Regarding Joshua #Kimmich’s contract extension, after new talks today, things are now looking good …



All parties are willing to extend the contract beyond 2025.



Further details are now being discussed and attempted to be finalized.@Sky_Torben @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/T9PWACn0KA