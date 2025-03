Βαυαρός μέχρι το 2030 αναμένεται να παραμείνει ο Νταγιό Ουπαμεκανό, με τον Γάλλο κεντρικό αμυντικό να βρίσκεται κοντά στην ανανέωση του συμβολαίου του με την Μπάγερν.

Μετά τις σημαντικές ανανεώσεις των Αλφόνσο Ντέιβις και Τζαμάλ Μουσιάλα, η Μπάγερν Μονάχου ετοιμάζεται να «δέσει» στη Βαυαρία ακόμη έναν ποδοσφαιριστή της.

Ο λόγος για τον κεντρικό αμυντικό της Νταγιό Ουπαμεκανό που βρίσκεται στον σύλλογο από το 2021 και αναμένεται να επεκτείνει το τρέχον του συμβόλαιο για πέντε ακόμη χρόνια, ως το 2030. Ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν, Κρίστοφ Φρόιντ, επιβεβαίωσε τις συζητήσεις των δύο πλευρών για ανανέωση σε συνέντευξή του στην «Sport Bild».

Η ισχύς του συμβολαίου του 26χρονου Γάλλου λήγει το 2026, ενώ στην Μπάγερν εργάζονται και για την ανανέωση του Γιόσουα Κίμιχ, από τον οποίο δεν έχουν αποσπάσει ακόμη την υπογραφή του.

