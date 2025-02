Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση της συνεργασίας της με τον Αλφόνσο Ντέιβις μέχρι το 2030, μέσα από ένα φοβερό video clip.

Θέμα ωρών θεωρούνταν η ανανέωση του συμβολαίου του Αλφόνσο Ντέιβις με την Μπάγερν Μονάχου, καθώς οι δύο πλευρές είχαν έρθει σε συμφωνία.

Πλέον το deal είναι και επίσημο, αφού οι Βαυαροί ανακοίνωσαν την επέκταση του συμβολαίου του Ντέιβις μέχρι τον Ιούνιο του 2030 το απόγευμα της Παρασκευής (4/2), μέσω... video clip με τον 24χρονο Καναδό να «αυτοπαρουσιάζεται» ραπάροντας προτού ποζάρει με τον πλατινένιο του δίσκο!

🚨 OUT NOW! "𝙈𝙪̈𝙣𝙘𝙝𝙚𝙣 𝙢𝙮 𝙏𝙝𝙧𝙤𝙣𝙚" by Alphonso Davies#Phonzy2030 #MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/foq7JxfvAv