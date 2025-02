Τρομερή εμφάνιση από τον Γιώργο Μασούρα που άνοιξε λογαριασμό στη Μπόχουμ, καθώς βρήκε δίχτυα δύο φορές μέσα σε δύο λεπτά στο ματς με τη Ντόρτμουντ.

Ο Γιώργος Μασούρας είναι σε φόρμα και πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με τη φανέλα της Μπόχουμ στην εντός έδρα αναμέτρηση με τη Ντόρτμουντ, σκοράροντας δύο φορές μέσα σε δύο λεπτά.

Ο 31χρονος εξτρέμ άνοιξε το σκορ στο 33’, συνεργάστηκε άψογα με τον Χόφμαν, και από κοντά έκανε το 1-0. Δύο λεπτά αργότερα, στο 35’, διπλασίασε τα τέρματά του, δείχνοντας... ότι έχει βρει τον καλό του εαυτό.

Να θυμίσουμε πως η ομάδα του Μασούρα παίζει για τη ζωή της, καθώς βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη.Ο 31χρονος εξτρέμ αγωνίζεται στη Μπόχουμ ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, και αυτά ήταν τα πρώτα του γκολ με τη νέα του ομάδα.

