Η Μπόχουμ ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνή Έλληνα εξτρέμ, Γιώργου Μασούρα, με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό και τον παρουσίασε ως... σερβιτόρο.

Όπως αναμενόταν, η Μπόχουμ ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Μασούρα με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό μέχρι το φινάλε της σεζόν. Στο video παρουσίασης οι ουραγοί της Bundesliga συμπεριέλαβαν το γκολ του διεθνή Έλληνα εξτρέμ στη φιλική ήττα της Εθνικής από τη Γερμανία και τον παρουσίασαν ως «σερβιτόρο», ο οποίος κάτω από την καμπάνα είχε τη φανέλα του στη νέα του ομάδα, με το Νο.11.

O 31χρονος winger έφυγε από το Λιμάνι έξι χρόνια μετά από τη μεταγραφή του από τον Πανιώνιο και για πρώτη φορά θα αγωνιστεί σε κλαμπ εκτός συνόρων. Σε 259 εμφανίσεις με τα ερυθρόλευκα μετράει 279 εμφανίσεις, με 57 γκολ και 32 ασίστ, ενώ πανηγύρισε τρία πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο Ελλάδας και φυσικά το Conference League της περασμένης σεζόν.

Welcome to VfL, Giorgios Masouras!#meinVfL are delighted to announce the signing of Greek winger Giorgios Masouras, on loan from UEFA Conference League champions @olympiacosfc, until the end of the season!#MahlzeitMasouras pic.twitter.com/XhL9e4b4gi