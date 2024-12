Στο πένθος βυθίστηκε και η Μπάγερν Μονάχου μετά το μακελειό στην αγορά του Μαγδεμβούργου, ματαιώνοντας την προγραμματισμένη γιορτή της για τα Χριστούγεννα στη σκιά του τραγικού συμβάντος.

Σε κατάσταση σοκ και θρήνου βρίσκεται σύσσωμη η Γερμανία μετά το μακελειό στο Μαγδεμβούργο και τη χριστουγεννιάτικη αγορά το βράδυ του Σαββάτου, όπου αυτοκίνητο με οδηγό έναν 50χρονο Σαουδάραβα παρέσυρε το πλήθος, με τα γερμανικά Μέσα να κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς και πάνω από 50 τραυματίες.

Το κλίμα μετά το τραγικό συμβάν ήταν αναμενόμενα βαρύ και στην «Allianz Arena», όπου το κοινό και ο οργανισμός της Μπάγερν δεν μπόρεσε να χαρεί την εμφατική της νίκη επί της Λειψίας (5-1) και το προγραμματισμένο χριστουγεννιάτικο show μετά το τέλος του ματς, το οποίο και ματαιώθηκε.

Λίγη ώρα μετά το φινάλε κι ενώ η «Allianz Arena» είχε φορέσει ήδη τα γιορτινά της, ο CEO των Βαυαρών, Γιαν-Κρίστιαν Ντρέσεν πήρε τον λόγο στο κέντρο του γηπέδου και ανακοίνωσε την ακύρωση των εορτασμών, εκφράζοντας τη βαθύτατη θλίψη του και τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και στους τραυματίες από τη φρικτή επίθεση.

«Περίμενα πως τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Το πλαίσιο πίσω από το σημερινό event είναι τραγικό. Μια φριχτήυ επίθεση έλαβε χώρα στο Μαγδεμβούργο, πιθανώς το έχετε ήδη διαβάσει. Γι' αυτό αποφασίσαμε τελευταία στιγμή να ματαιώσουμε την χριστουγεννιάτικη τελετή.

Θα έπρεπε να είναι μια τελετή χαράς, αλλά αυτό δεν αρμόζει σε τέτοιες ώρες. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω να σηκωθείτε από τις θέσεις σας και να σιγήσουμε στη μνήμη των συγγενών και των θυμάτων. Δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, τόσοι τραυματίες σε μια χαρούμενη γιορτή. Αυτό είναι κάτι που μας αιφνιδίασε όλους».

FC Bayern commemorates victims of the Magdeburg attack



The originally planned Christmas ceremony following the game against Leipzig was cancelled.



"This ceremony should be a happy one - and that is not appropriate. I would like to ask you to remember the relatives," said CEO… pic.twitter.com/oU12f3kdJc