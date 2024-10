Ο Τζέιμι Κάραγκερ υπερασπίστηκε ανοιχτά τον Γιούργκεν Κλοπ για την απόφασή του να εργαστεί στον όμιλο της Red Bull, επικρίνοντας όσους έχουν ενοχληθεί με τη στάση του Γερμανού.

Στις αρχές του μήνα, ο Γιούργκεν Κλοπ αποφάσισε να αλλάξει σελίδα στην καριέρα του αναλαμβάνοντας ένα νέο πόστο στον όμιλο της Red Bull, ως επικεφαλής ποδοσφαίρου όλων των ομάδων που απαρτίζουν τον εν λόγω όμιλο.

Η απόφασή του προκάλεσε αντιδράσεις, ειδικά στο φίλαθλο κοινό της Γερμανίας και των πρώην ομάδων του, Μάιντς και Ντόρτμουντ, που δεν δίστασαν να τον... κράξουν για «καταπάτηση» των «πιστεύω» του.

Ο Τζέιμι Κάραγκερ πήρε με τη σειρά του θέση στο ζήτημα, υποστηρίζοντας τον Κλοπ, ενώ χαρακτήρισε τις παραπάνω αντιδράσεις ως «ανόητες».

«Νομίζω ότι είναι ανοησίες. Ο Κλοπ είναι ένας συγκεκριμένος τύπος προπονητή. Είναι ένας άνθρωπος του λαού. Καταλαβαίνω την αίσθηση που επικρατεί στη Γερμανία, αλλά αυτό με την Red Bull είναι εντελώς διαφορετικό. Η ιδέα είναι ότι ο Κλοπ πρέπει να μείνει πιστός στα ιδανικά των οπαδών της Μάιντς και της Ντόρτμουντ;», σχολίασε στην εκπομπή του CBS για το Champions League και συνέχισε:

«Όλοι είμαστε υποκριτές για να είμαι ειλικρινής, όλοι έχουμε απόψεις για ορισμένα πράγματα, αλλά εάν κάποιος μας προσφέρει αρκετά χρήματα, θα το κάναμε. Ο Κλοπ δεν είναι ο μάνατζερ της Red Bull, αλλά επιβλέπει. Μιλάει σε ανθρώπους, πηγαίνει σε συναντήσεις και στο γήπεδο και πιθανώς πληρώνεται αρκετά καλά. Αν είναι τόσο πολύ εναντίον του μοντέλου της Red Bull, τότε γιατί η Ντόρτμουντ αγόρασε τον Χάαλαντ;

Jamie ‘Man of the People’ Carragher taking time out from his residency at the heart of Jurgen Klopp’s colon to both defend his idol and reveal his own ‘morals for hire’ approach to life pic.twitter.com/TG1VgXBvar