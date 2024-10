Οι ππαδοί της Μάιντς βρήκαν την ευκαιρία στον αγώνα με τη Λειψία να επικρίνουν τον Γιούργκεν Κλοπ για την απόφασή του να εργαστεί για τον όμιλο της Red Bull.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γερμανία η απόφαση του Γιούργκεν Κλοπ να αναλάβει ρόλο του επικεφαλής ποδοσφαίρου όλων των ομάδων του ομίλου της Red Bull, με δεδομένο πως ο κολοσσός της Αυστρίας δεν είναι και ιδιαίτερα... αγαπητός στους οπαδούς της Bundesliga λόγω των τρόπων (και των λόγων) που «έχτισε» τη Λειψία.

Μάλλον αναμενόμενα η απόφαση του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ να συσχετίσει τον εαυτό του με τη Red Bull δεν έχει κάτσει καλά με το φίλαθλο κοινό της Γερμανίας, ιδίως με τους οπαδούς των πρώην ομάδων του, Ντόρτμουντ και Μάιντς.

Οι τελευταίοι μάλιστα δεν δίστασαν να... κράξουν τον Κλοπ με πανό που ανέβασαν στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του αγώνα απέναντι Λειψία. «Ξέχασες όλα όσα σε κάναμε να γίνεις; Είσαι τρελός;» αναφέρεται σε ένα πανό, ενώ αντίστοιχο γράφει: «Μου αρέσουν οι άνθρωποι μέχρι το σημείο που με απογοητεύουν».

Mainz fans display banners criticising former coach Jürgen Klopp's decision to join Red Bull:



“Have you forgotten everything we made you become? Are you crazy?”



Another banner displayed an old Klopp quote: “I like people up to the point where they disappoint me.” pic.twitter.com/6qb9ljGWZi