Ο Γιούργκεν Κλοπ γυρίζει σελίδα στην καριέρα του και αναλαμβάνει πόστο από το νέο έτος ως επικεφαλής ποδοσφαίρου όλων των ομάδων της Red Bull (Λειψία, Ζάλτσμπουργκ, New York), με ειδική οψιόν αποχώρησης για να αναλάβει την εθνική Γερμανίας!

Νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Γιούργκεν Κλοπ! Από τους πάγκους και την τεράστια καριέρα σε Μάιντς, Ντόρτμουντ και Λίβερπουλ, ο Γερμανός top manager αναλαμβάνει διοικητικό-συμβουλευτικό πόστο, όντας ο νέος παγκόσμιος επικεφαλής ποδοσφαίρου στον όμιλο της Red Bull!

Όπως αναφέρει ο ρεπόρτερ του γερμανικού Sky Sports, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο «Κλόπο» αναμένεται να πιάσει δουλειά από την 1η Ιανουαρίου του 2025 και θα έχει συμβουλευτικό ρόλο στους τρεις συλλόγους πάνω σε όλα τα προπονητικά θέματα, την αγωνιστική φιλοσοφία, την ανάπτυξη και τις μεταγραφές.

Αξιοσημείωτο, όμως, είναι πως ο Γερμανός συμφώνησε με τον Όλιβερ Μάντζλαφ και τη διοίκηση της Red Bull να τεθεί ειδική οψιόν αποχώρησης στο συμβόλαιό του αποκλειστικά για την εθνική Γερμανίας, φιλοδοξώντας έτσι στο μέλλον να αναλάβει τα Πάντσερ μετά το τέλος της θητείας του Γιούλιαν Νάγκελσμαν!

