Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του Κουλιεράκη μετά και την εντυπωσιακή πρόταση της Βόλφσμπουργκ.

Αλυσιδωτές είναι εξελίξεις στην υπόθεση του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, μετά και την επίσημη πρόταση που κατέθεσε η Βόλφσμπουργκ στον ΠΑΟΚ ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά του. Οπως τονίζει ο Γερμανός δημοσιογράφος, Φλοριάν Πλέτενμπεργκ, η Άιντραχτ Φρανκφούρτης πήρε την απόφαση να αποσυρθεί οριστικά από τη «μάχη» της απόκτησης του 20χρονου στόπερ, καθώς το ποσό για το deal κρίνεται απαγορευτικά για τον σύλλογο. Η ομάδα της Φρανκφούρτης είχε αρχίσει διαπραγματεύσεις με τον Δικέφαλο του Βορρά θέτοντας ως «ταβάνι» τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

🚨🦅 Been told that Eintracht Frankfurt has now definitively withdrawn from the negotiations for Konstantinos #Koulierakis ✔️



Deal was in danger as reported. Now off. Main reason: new renegotiations! €10m all-in had been agreed upon.



⚠️ Now, Koulierakis is on the verge of a… pic.twitter.com/nxPO3rppBL