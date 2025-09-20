Με τον συνήθη ύποπτο Χάρι Κέιν, η Μπάγερν Μονάχου πέρασε στο... ρελαντί από την έδρα της Χόφενχαϊμ (1-4) συνεχίζοντας χωρίς φρένο και απώλειες στην κορυφή της Bundesliga. Έσπασαν το ρόδι Μάιντς και Αμβούργο.

Σίγουρα έχει παίξει και καλύτερο ποδόσφαιρο, αλλά χωρίς να εντυπωσιάσει απέναντι στην Χόφενχαϊμ η Μπάγερν Μονάχου «άλωσε» την έδρα της με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Χάρι Κέιν. Οι Βαυαροί επικράτησαν 4-1 και έκαναν το 4/4 συνεχίζοντας να... μονοπωλούν στην κορυφή της Bundesliga

«Σούπερ» εμφάνιση από τον Άγγλο επιθετικό που σημείωσε χατ τρικ και έφτασε τα οκτώ γκολ στο πρωτάθλημα! Η Χόφενχαϊμ θα μπορούσε να είχε προηγηθεί παρ' όλα αυτά στο 15, καθώς είχε δοκάρι στην προσπάθεια του Ασλάνι. Η Μπάγερν, παρότι δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητική, κατάφερε να πάρει κεφάλι στο σκορ με τον Κέιν στο φινάλε του ημιχρόνου, όταν ο Άγγλος έπιασε σουτ στην κίνηση από το κόρνερ του Καρλ (44'). Με το «καλησπέρα» στο β' μέρος, η ομάδα του Κομπανί βρήκε και δεύτερο τέρμα, αφού ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι για χέρι, με τον Κέιν να ευστοχεί για το 2-0. Με τον ίδιο τρόπο, από τα έντεκα βήματα, ο... on fire Κέιν έφτασε και σε τρίτο γκολ στο 77'. Το μόνο που κατάφερε να κάνει η Χόφενχαϊμ ήταν να μειώσει με τον Τσουφάλ (82'), προτού ο Γκνάμπρι διαμορφώσει στις καθυστερήσεις το τελικό 4-1.

Επιτέλους νίκη για το Αμβούργο

Χρειάστηκε η έλευση της 4ης αγωνιστικής για να πάρει το Αμβούργο την πρώτη του νίκη στην μεγάλη επιστροφή της ομάδας στην Bundesliga! Το Αμβούργο επικράτησε εντός έδρας με 2-1 της Χάιντενχαϊμ, η οποία παρέμεινε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας χωρίς πόντο. Το σκορ για τους γηπεδούχους άνοιξε στο 42' ο Βούσκοβιτς, με τον Φιλίπε στο 59' να κάνει δύο τα τέρματα της ομάδας του. Η Χάιντενχαϊμ μείωσε στις καθυστερήσεις με τον Κόλε, γκολ που δεν ήταν αρκετό για να αποφύγει την ήττα.

Άνετη κι ωραία η Φράιμπουργκ στη Βρέμη

Έκανε ό,τι ήθελε στη Βρέμη η Φράιμπουργκ και με το τελικό 3-0 επί της Βέρντερ ανέβηκε στην 6η θέση της Bundesliga. Ο Γκριφό άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 33΄, με τον Ανταμού να γράφει το 2-0 στο 54΄. Πετά λεπτά αργότερα η Βέρντερ είχε την ευκαιρία να επιστρέψει στο ματς, αλλά ο Σιντ δεν κατάφερε να σκοράρει από την άσπρη βούλα και το αυτογκόλ του Κουλιμπαλί στο 75΄ σφράγισε το τελικό 3-0 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Τετράστερη παράσταση της Μάιντς

Άνετο διπλό πανηγύρισε και η Μάιντς που διέλυσε με 4-1 την Άουγκσμπουργκ. Τα γκολ των Σανό και Κορ διαμόρφωσαν το σκορ ημιχρόνου για τη Μάιντς, που πέτυχε ακόμα δυο μετά την ανάπαυλα με σκόρερ τους Νέμπελ και Σιμπ. Το μόνο που κατάφεραν οι γηπεδούχοι ήταν να πετύχουν το γκολ της τιμής με τον Εσέντε.