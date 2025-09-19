Τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα έβαλε ο πρώην αμυντικός της Μπάγερν Μονάχου και της εθνικής Γερμανίας, Ζερόμ Μπόατενγκ σε ηλικία 37 ετών.

Την απόσυρσή του από την ενεργό δράση ανακοίνωσε επίσημα ο Ζερόμ Μπόατενγκ. Ο πρώην κεντρικός αμυντικός της Μπάγερν Μονάχου με σημαντικές παραστάσεις σε μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια και άλλοτε διεθνής με την εθνική Γερμανίας, κρέμασε τα παπούτσια του σε ηλικία 37 ετών.

«Το ποδόσφαιρο μου έδωσε πολλά, έμαθα, νίκησα και έχασα», αναφέρει στο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, αποχαιρετώντας το ποδόσφαιρο. Ο Μπόατενγκ αναδείχθηκε με τη φανέλα της Μπάγερν, την οποία υπηρέτησε για δέκα χρόνια (2011-2021) κατακτώντας τα... πάντα. Εννέα φορές αναδείχθηκε πρωταθλητής Γερμανίας, ενώ πανηγύρισε και δύο τρόπαια Champions League, το 2013 και το 2020. Το ντεμπούτο του στην Bundesliga το είχε πραγματοποιήσει το 2007 με τη φανέλα της Χέρτα. Ακολούθησαν το Αμβούργο, η Μάντσεστερ Σίτι και η Μπάγερν και τα τελευταία χρόνια πέρασε από τις Λιόν, Σαλερνιτάνα και LASK, στην οποία και τελείωσε την καριέρα του.

Σε επίπεδο εθνικής, ο Μπόατενγκ φόρεσε το εθνόσημο συνολικά 76 φορές με σημαντίκοτερο επίτευγμα της καριέρας του το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014.