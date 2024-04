Μια ενεργή βόμβα από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκε στην περιοχή γύρω από το γήπεδο της Μάιντς κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης.

Η περιοχή γύρω από την «Mewa Arena» έδρα της Μάιντς εκκενώθηκε μετά την ανακάλυψη μιας ενεργής βόμβας από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο την Τετάρτη ((24/04) κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης του σταδίου. Σε ανακοίνωση της πόλης ανφέρεται πως η συσκευή είναι αμερικανική αεροπορική βόμβα βάρους 1100 κιλών, η οποία αναμένεται να απενεργοποιηθεί σήμερα Παρασκευή (26/04).Φυσικά θα υπάρξουν κυκλοφοριακές και άλλες αλλαγές, μέχρι η περιοχή να είναι ασφαλής για να επανέλθουν οι ντόπιοι στην κανονική τους δραστηριότητα.

Αν και η πόλη δεν έχει θέσει χρονοδιάγραμμα για την πραγματική διαδικασία απενεργοποίησης της βόμβας, ο αγώνας της Μάιντς με την Κολωνία [ιδιαίτερα κρίσιμος για τη μάχη του υποβιβασμού με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν] αναμένεται να διεξαχθεί κανονικά την Κυριακή. Η Μάιντς βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 15η θέση, πέντε βαθμούς μακριά από τον υποβιβασμό, αλλά μόνο λόγω διαφοράς τερμάτων, εκτός πλέι οφ υποβιβασμού. Η Κολωνία είναι 17η.

Σύμφωνα με τα γερμανικά media, παρά το γεγονός ότι απέχουμε δεκαετίες από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου το 1945, η ανακάλυψη βομβών από εκείνη την περίοδο εξακολουθεί να είναι κάπως συνηθισμένη στη Γερμανία. Έχει υπολογιστεί ότι οι συμμαχικές και οι σοβιετικές δυνάμεις έριξαν εκατομμύρια τόνους όπλων στη χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου και ορισμένοι εικάζουν ότι χιλιάδες τόνοι μη εκρηγμένων βομβών δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί.

🚨💣 An active bomb from World War II was found in the area around Mainz's home stadium during renovations. They are currently working to defuse the bomb. [@CBSSportsGolazo] pic.twitter.com/876qZJOEyP