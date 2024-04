Με πολλές απουσίες θα παραταχθεί απέναντι στην Χαϊντενχάιμ η Μπάγερν, καθώς όπως δήλωσε ο Τόμας Τούχελ, οι Νόιερ, Κομάν, Σανέ, Πάβλοβιτς και Μαζραουί κρίνονται αμφίβολοι για το μεγάλο παιχνίδι με την Άρσεναλ.

Το πρωτάθλημα έχει χαθεί για την Μπάγερν. Μετά και την ήττα από την Ντόρτμουντ στο Μόναχο, οι Βαυαροί έμειναν στο -13 από την Μπάγερ Λεβερκούζεν και μόνο με ένα ιστορικό θαύμα θα καταφέρουν να επιστρέψουν και να φτάσουν στην κατάκτηση της Bundesliga.

Έτσι το βάρος πέφτει αποκλειστικά στο Champions League, με την ομάδα του Τόμας Τούχελ να αντιμετωπίζει την Άρσεναλ στα προημιτελικά του θεσμού. Ο Γερμανός τεχνικός τόνισε ότι αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα όσον αφορά τη λίστα των τραυματιών, καθώς γνωστοποίησε ότι οι Νόιερ, Κομάν, Σανέ, Πάβλοβιτς και Μαζραουί θα απουσιάσουν από το ερχόμενο παιχνίδι με την Χαϊντενχάιμ στο πρωτάθλημα, τονίζοντας ότι όλοι τους κρίνονται αμφίβολοι και για τη μάχη με την Άρσεναλ στο Λονδίνο.

«Ο Νόιερ, ο Κομάν, ο Σανέ, ο Πάβλοβιτς και ο Μαζράουι βρίσκονται εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την Χαϊντενχάιμ. Όλοι τους αντιμετωπίζουν προβλήματα και είναι αμφίβολοι για το παιχνίδι με την Άρσεναλ», τόνισε ο Τούχελ.

