Κέφια είχε η κληρωτίδα των προημιτελικών του Champions League που έφερε αντιμέτωπες τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μάντσεστερ Σίτι αλλά και την Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπαρτσελόνα. Όλα τα ζευγάρια και τα «μονοπάτια» προς τον τελικό που θα έχει... αουτσάιντερ.

Το Champions League μπαίνει στην τελική του ευθεία και υπόσχεται... συγκινήσεις. Η οκτάδα ήταν ήδη «δυνατή» αλλά τα μπαλάκια έκαναν τα πράγματα ακόμα καλύτερα αφού φρόντισαν να προσφέρουν ζευγάρια αντάξια του βεληνεκούς των προημιτελικών της σπουδαιότερης διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στους «8» λοιπόν θα έχουμε... ρεβάνς του περυσινού ημιτελικού, μιας και Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι θα διασταυρωθούν ξανά και μάλιστα για τρίτη διαδοχική σεζόν. Η Παρί Σεν Ζερμέν θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Μπαρτσελόνα σε ένα αμφίρροπο ζευγάρι, ενώ Άρσεναλ και Μπάγερν Μονάχου συνθέτουν μια επίσης πολύ ενδιαφέρουσα «μονομαχία». Ατλέτικο Μαδρίτης και Ντόρτμουντ το τελευταίο ζευγάρι των προημιτελικών.

Γνωστή έγινε και η συνέχεια της διοργάνωσης μετά τα προημιτελικά. Όσον αφορά τα δύο «μονοπάτια» του Champions League, αυτά διαμορφώθηκαν ως εξής: Ο νικητής του Ατλέτικο Μαδρίτης - Ντόρτμουντ θα βρει μπροστά τον νικητή του Παρί Σεν Ζερμέν - Μπαρτσελόνα.

Στο άλλο bracket βρίσκονται τα Άρσεναλ - Μπάγερν Μονάχου και Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι, οι νικητές των οποίων θα συναντηθούν στα ημιτελικά.

Αυτό επί της ουσία σημαίνει πως την 1η Ιουνίου στου «Γουέμπλεϊ» βαδίζουμε προς τελικό με... αουτσάιντερ, μιας και τα πιο «δυνατά» ονόματα μαζεύτηκαν στο δεύτερο «μονοπάτι».

Semi-finals 👇



Atlético or Dortmund 🆚 Paris or Barcelona

Arsenal or Bayern 🆚 Real Madrid or Man City #UCLdraw pic.twitter.com/fBFSZKnbQv