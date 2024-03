Τούχελ: «Έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, συγχαρητήρια στη Λεβερκούζεν»

Μετά την ήττα της Μπάγερν Μονάχου από τη Λεβερκούζεν ο Τόμας Τούχελ παραδέχτηκε πως το πρωτάθλημα έχει τελειώσει και συνεχάρη τη Λεβερκούζεν του Τσάμπι Αλόνσο.

H Μπάγερ Λεβερκούζεν μετράει αντίστροφα για να πανηγυρίσει πρωτάθλημα για πρώτη φορά στην ιστορία της! Η Μπάγερν Μονάχου ηττήθηκε στην «Allianz Arena» από την Ντόρτμουντ με 2-0 και έμεινε στο -13 από τις Ασπιρίνες, με επτά αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση της Bundesliga.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του «Klassiker» o προπονητής των Βαυαρών, Τόμας Τούχελ, ρωτήθηκε αν όλα έχουν κριθεί για τη μοίρα του πρωταθλήματος και ήταν... απόλυτος! «Σίγουρα η κούρσα για τον τίτλο ολοκληρώθηκε. Συγχαρητήρια στη Μπάγερ Λεβερκούζεν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο τεχνικός των... απερχόμενων πρωταθλητών Γερμανίας.

