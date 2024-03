Ο ατζέντης του Αλφόνσο Ντέιβις, έριξε βολές κατά της νυν ομάδα του αριστερού μπακ Μπάγερν Μονάχου, σε δηλώσεις του στη BILD.

Ο Αλφόνσο Ντέιβις έχει συμφωνήσει προφορικά να ενταχθεί στη Ρεάλ Μαδρίτης είτε αυτό το καλοκαίρι είτε το επόμενο, σύμφωνα με το βρετανικό Athletic. Τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, η Μπάγερν Μονάχου έχει ασκήσει πιέσεις στο στρατόπεδο του παίκτη προκειμένου να τον πείσει να ανανεώσουν το συμβόλαιο συνεργασίας τους που λήγει τον Ιούνιο του 2025.

Ο ατζέντης του παίκτη, Χουόσε, ο οποίος εκπροσωπεί τον Καναδό από τα 15 του χρόνια, δεν το εκτιμά αυτό και σε δηλώσεις του στη BILD τονίζει πως: «Είναι άδικο να λαμβάνεις τελεσίγραφο από την Μπάγερν. Θα αποφασίσουμε πώς θα προχωρήσουμε στο τέλος της σεζόν, όταν θα υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια. Είναι άδικο που ο Αλφόνσο δέχεται τώρα επίθεση».

Ο Χούοσε εξήγησε ότι οι δύο πλευρές ήταν κοντά σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας του Ντέιβις «πριν από ένα χρόνο». «Στη συνέχεια αντικαταστάθηκε ολόκληρη η διοίκηση του συλλόγου. Δεν ακούσαμε τίποτα για επτά μήνες. Αν και προσπάθησα κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος να επικοινωνήσω ο ίδιος με τον σύλλογο. Τώρα μας δίνεται τελεσίγραφο και υποτίθεται ότι πρέπει να αντιδράσουμε μέσα σε δύο εβδομάδες επειδή ο σύλλογος βρίσκεται υπό πίεση και χρειάστηκε πολύς χρόνος για να επανατοποθετηθεί στη διοίκηση; Αυτό δεν είναι δίκαιο», σημειώνει.

Τέλος ο εκπρόσωπος του παίκτη δήλωσε πως το επόμενο συμβόλαιο του πελάτη του είναι «πολύ σημαντικό» για την καριέρα του. Με αυτό το σκεπτικό, δεν εκτιμά ότι «υποτίθεται ότι πρέπει να πάρουμε την απόφαση χωρίς να γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο προπονητής την επόμενη σεζόν ή πώς θα είναι η ομάδα», με σαφείς αιχμές για το «αύριο» της Μπάγερν που είναι για την ώρα στον αέρα αφού δεν έχει βρεθεί αντικατστάτης του Τούμας Τούχελ.

🚨🔴 Alphonso Davies’ agent Huoseh: “It’s unfair to receive an ultimatum from Bayern. We will decide how to proceed at the end of the season when there is more clarity”.



“It's unfair that Alphonso is now being attacked”, told BILD.



“We were close to an agreement a year ago.… pic.twitter.com/nj4jcNAjeh