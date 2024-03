Ο Μαξ Έμπερλ, Γενικός Αθλητικός Διευθυντής της Μπάγερν Μονάχου μίλησε στην «BILD» για το ζήτημα της ανανέωσης του συμβολαίου του Αλφόνσο Ντέιβις.

Η Μπάγερν Μονάχου βιώνει δεδομένα μια μεταβατική περίοδο. Μετά από μια περίπλοκη σεζόν, οι Βαυαροί προσκολλώνται στο Champions League ως τον πιο ρεαλιστικό στόχο φέτος για να «σώσουν» τη σεζόν. Σε αυτή τη διαδικασία... λίφτινγκ που προχωράνε οι Βαυαροί, ο γενικός διευθυντής του Μαξ Έμπρλ έχει επιτελικο ρόλο και ένα από τα καθήκοντά του είναι να αναμορφώσει την ομάδα και να αναζητήσει προπονητή.

Για όλα αυτά μίλησε στην «BILD». Για το ζήτημα του Αλφόνσο Ντέιβις, ενός παίκτη που έχει διεκδικήσει έντονα η Ρεάλ Μαδρίτης ανέφερε πως. «Οι διαπραγματεύσεις (με τον ατζέντη του για ανανέωση.) συνεχίζονται εδώ και πολύ καιρό, αλλά το περασμένο καλοκαίρι διακόπηκαν λίγο. Εργαζόμαστε για αυτό το θέμα. Ρεάλ Μαδρίτης; Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μας. Μπορώ να πω ότι κάναμε στον Αλφόνσο μια πολύ συγκεκριμένη και ευγνώμωνα προσφορά. Κάποια στιγμή στη ζωή πρέπει να πεις ναι ή όχι».

Για τον Κίμιχ του οποίου το συμβόλαιο εκπνέει το 2025 σημείωσε: «Μίλησα πρόσφατα μαζί του. Είναι ένας παίκτης που ξέρει τι θέλει, με τον οποίο μπορείς να μιλήσεις απευθείας πρόσωπο με πρόσωπο: αυτό κάνει τα πράγματα πιο εύκολα».

Για τη συνθήκη να χάνει η ομάδα παίκτες: «Κανένας σύλλογος, κι αυτό ισχύει και για την Μπάγερν Μονάχου, δε θέλει να χάσει παίκτες δωρεάν εάν δεν μπορούν να συμφωνήσουν για επέκταση συμβολαίου. Εάν οι παίκτες δεν θέλουν πλέον να είναι εδώ, πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. Θέλουμε να έχουμε παίκτες που εκπροσωπούν την Μπάγερν από το Μόναχο, που θέλουν να ταυτιστούν με τον σύλλογο. Θα ήθελα αυτό το κίνητρο να υπάρχει στην ομάδα».

Σχετικά με τον Τσάμπι Αλόνσο: «Έπαιξε για την Μπάγερν. Αλλά δεν θέλω να προκαλώ τίτλους: "Ο Τσάμπι ταιριάζει στη Μπάγερν!" Θέλω να πω, γνωρίζει αυτόν τον σύλλογο. Έχει συμβόλαιο με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, εκεί μπορεί να κερδίσει το νταμπλ... και επίσης το Γιουρόπα Λιγκ. Αλλά πίσω στην ερώτηση: υπάρχουν προπονητές που ταιριάζουν στην Μπάγερν, ναι. Δεν έχω μιλήσει με κανέναν προπονητή και δεν έχω λάβει ούτε έγκριση ούτε απόρριψη».

