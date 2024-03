Με δύο γκολ σε 18' ο Τζόλης οδηγεί την Φορτούνα Ντίσελντορφ σε ακόμα μια νίκη, μέσα στην έδρα του Ανόβερο.

O Χρήστος Τζόλης συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του με τη φανέλα της Φορτούνα Ντίσελντορφ.

Ο 22χρονος επιθετικός, κόντρα στο Ανόβερο, έχει πετύχει σε 18' δύο γκολ.

Στο 11' άνοιξε το σκορ με τρομερό σουτ, αφού μπήκε στην αντίπαλη περιοχή έφερε τη μπάλα στο δεξί και την έστειλε στην εσωτερική πλευρά της αριστερής πλευράς των διχτυών.

WHAT A LOVELY GOAL FROM CHRISTOS TZOLIS 🇬🇷(2002) TO OPEN THE SCORING!!!

📽️ @FootColicpic.twitter.com/OraOBpfm2f