Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της χρονιάς στην τελετή της Χρυσής Μπάλας μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ με την Ισπανία.

Λουίς Ντε Λα Φουέντε, ο κορυφαίος προπονητής για το 2026! Ο Ισπανός τεχνικός μάζεψε τις περισσότερους ψήφους απέναντι σε Ουνάι Έμερι, Μικέλ Αρτέτα, Λουίς Ενρίκε και Βενσάν Κομπανί, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί ως ο κορυφαίος των πάγκων για την περσινή σεζόν.

Ο Ντε Λα Φουέντε, άλλωστε, ήταν ο αρχιτέκτονας πίσω από την τρομερή Ισπανία που εμφανίστηκε στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, η οποία πήγε μέχρι το τέλος της διαδρομής και κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο στον τελικό της Αργεντινής.

Ήταν η δεύτερη κατάκτηση Μουντιάλ για τη Ρόχα, η οποία υπό τις οδηγίες του Λουίς Ντε Λα Φουέντε πήρε επίσης και το Euro το 2024.

Οι πέντε υποψήφιοι για κορυφαίο προπονητή της σεζόν 2025/2026:

Λουίς Ενρίκε (Παρί Σεν Ζερμέν)

Μικέλ Αρτέτα (Άρσεναλ)

Λουίς Ντε Λα Φουέντε (Εθνική Ισπανίας)

Ουνάι Έμερι (Άστον Βίλα)

Βενσάν Κομπανί (Μπάγερν Μονάχου)