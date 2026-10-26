Χρυσή Μπάλα: Κορυφαίος προπονητής της χρονιάς ο Ντε Λα Φουέντε
Λουίς Ντε Λα Φουέντε, ο κορυφαίος προπονητής για το 2026! Ο Ισπανός τεχνικός μάζεψε τις περισσότερους ψήφους απέναντι σε Ουνάι Έμερι, Μικέλ Αρτέτα, Λουίς Ενρίκε και Βενσάν Κομπανί, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί ως ο κορυφαίος των πάγκων για την περσινή σεζόν.
Ο Ντε Λα Φουέντε, άλλωστε, ήταν ο αρχιτέκτονας πίσω από την τρομερή Ισπανία που εμφανίστηκε στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, η οποία πήγε μέχρι το τέλος της διαδρομής και κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο στον τελικό της Αργεντινής.
Ήταν η δεύτερη κατάκτηση Μουντιάλ για τη Ρόχα, η οποία υπό τις οδηγίες του Λουίς Ντε Λα Φουέντε πήρε επίσης και το Euro το 2024.
Οι πέντε υποψήφιοι για κορυφαίο προπονητή της σεζόν 2025/2026:
- Λουίς Ενρίκε (Παρί Σεν Ζερμέν)
- Μικέλ Αρτέτα (Άρσεναλ)
- Λουίς Ντε Λα Φουέντε (Εθνική Ισπανίας)
- Ουνάι Έμερι (Άστον Βίλα)
- Βενσάν Κομπανί (Μπάγερν Μονάχου)
LUIS DE LA FUENTE IS THE MEN’S COACH OF THE YEAR! #ballondor https://t.co/asoNfyDyM7— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
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