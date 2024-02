Αντρέας Μπρέμε: Ο... κατά λάθος ήρωας του 1990

Τα φθαρμένα παπούτσια του Λόταρ Ματέους ήταν ο λόγος που ο Αντρέας Μπρέμε έγινε ο ήρωας των Γερμανών το 1990, στη μεγάλη εκδίκηση κόντρα στην Αργεντινή του Μαραντόνα. Το «παραμύθι» με τον Ότο Ρεχάγκελ και όταν μίλησε στο Gazzetta.

Θλίψη προκάλεσε στο γερμανικό ποδόσφαιρο αλλά και γενικότερα στο παγκόσμιο ο θάνατος του Αντρέας Μπρέμε. Ο «θρύλος» της Γερμανίας άφησε τα ξημερώματα της Τρίτης την τελευταία του πνοή σε ηλικία 63 ετών σκορπώντας θλίψη σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα.

Μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της εθνικής Γερμανίας. Ο... κατά λάθος ήρωας του 1990 για τα «πάντσερ» λόγω των παπουτσιών του Ματέους. Ο άνθρωπος που έγραψε ιστορία με την Καϊζερσλάουτερν του Ότο Ρεχάγκελ, κατακτώντας το ανεπανάληπτο πρωτάθλημα της σεζόν 1997/98...

