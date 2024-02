Θρήνος στο γερμανικό ποδόσφαιρο με τον «θρύλο» της χώρας Αντρέας Μπρέμε να αφήνει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 63 ετών.

Μαύρη ημέρα ξημέρωσε για το γερμανικό ποδόσφαιρο. Ο Αντρέας Μπρέμε σε ηλικία 63 ετών άφησε την τελευταία του πνοή, σκορπώντας θλίψη στο γερμανικό αλλά και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Όπως αναφέρουν τα γερμανικά Μέσα ο Μπρέμε ένιωσε μια έντονη αδιαθεσία στο σπίτι του στο Μόναχο και διακομίστηκε στο πλησιέστερο της περιοχής όπου και άφησε την τελευταία του πνοή από καρδιακή ανακοπή.

Ο Μπρέμε έγραψε τη δική του ιστορία με την εθνική ομάδα της Γερμανίας, κατακτώντας το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1990, όταν σκόραρε μάλιστα το νικητήριο γκολ του τελικού απέναντι στην Αργεντινή με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 85ο λεπτό.

