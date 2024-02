Τούχελ: «Ο Κέιν δεν είναι χαρούμενος στην Μπάγερν»

Ο Τόμας Τούχελ αποκαλύπτει ότι ο Χάρι Κέιν δεν είναι «χαρούμενος» στην Μπάγερν Μονάχου τόσο με την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας, όσο και με τον τρόπο που τον χρησιμοποιούν.

Ο Χάρι Κέιν φέρεται να είναι δυσαρεστημένος στην Μπάγερν Μονάχου λόγω της έλλειψης «τροφοδότησης» στις πρόσφατες ήττες του συλλόγου. Η διάθεση του αρχηγού της Αγγλίας στο σκοράρισμα δεν έχει κλονιστεί. Με 24 γκολ σε 21 εμφανίσεις στην Μπουντεσλίγκα μέχρι στιγμής ο Κέιν έχει κάνει ρεκόρ ως ο πρώτος σκόρερ του συλλόγου στην πρώτη του σεζόν στον σύλλογο. Ωστόσο, παρά το λαμπρό ξεκίνημα του έμπειρου φορ, η Μπάγερν αισθάνεται την πίεση της Μπάγερ Λεβερκούζεν στο πρωτάθλημα, ενώ και η ήττα από τη Λάτσιο για τους «16» του Champions League μεσοβδόμαδα πολλαπλασίασε τα «σύννεφα» πάνω από την «Αλιάνζ Αρίνα».

Ο προπονητής της ομάδας, Τόμας Τούχελ, παραδέχτηκε ότι η κακή πορεία επηρεάζει τον επιθετικό του. «Ο Χάρι φροντίζει τον εαυτό του. Δεν με χρειάζεται», δήλωσε ο πρώην προπονητής της Τσέλσι. «Δεν είναι ευχαριστημένος με τη σύνδεση στα παιχνίδια. Ούτε κι εμείς είμαστε. Σπάνια έχω δει τέτοια απόκλιση μεταξύ προπόνησης και αγώνων. Ο τρόπος με τον οποίο σκοράρει στην προπόνηση, ο τρόπος με τον οποίο βάζει τις ευκαιρίες - είναι απίστευτος. Είναι παγκόσμιας κλάσης. Όμως, σπάνια τον συναντάμε στους αγώνες. Συμπεριφέρεται σαν αρχηγός. Όλα είναι εντάξει μαζί του», ανέφερε.

Thomas Tuchel admits Harry Kane isn't happy with how he's being utilised at Bayern Munich 😔 pic.twitter.com/i5cDLQl5TU