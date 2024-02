Άτυχος ο Σεμπαστιάν Αλέ, που με το πού γύρισε από το χρυσό για εκείνον Copa Africa, θα χρειαστεί να μείνει για καιρό εκτός δράσης.

Πριν μερικές ημέρες, ο μαχητής Σεμπαστιάν Αλέ βίωνε μερικές από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της καριέρας του, ωστόσο τώρα θα χρειαστεί να μείνει για καιρό μακριά από τα γήπεδα. Ο Ιβοριανός φορ me γκολ στον τελικό ήταν κομβικός για την Ακτή Ελεφαντοστού στον δρόμο της προς την κατάκτηση του Copa Africa και μάλιστα αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του στην Ντόρτμουντ στην επιστροφή του.

Μια επιστροφή πάντως που δεν συνδυάστηκε με τα καλύτερα νέα. Ο Αλέ υποβλήθηκε σε εξετάσεις στη Γερμανία, όπου και διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί ένα αρκετά σοβαρό τραυματισμό στον αστράγαλο. Έτσι, όπως έκαναν γνωστό οι ίδιοι Βεστφαλοί σε ανακοίνωσή τους, ο 29χρονος θα μείνει για αρκετές εβδομάδες εκτός δράσης, πονοκεφαλιάζοντας τον Τέρζιτς και την ομάδα του που παλεύει για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην Bundesliga.

Haller will be out for the time being. The Ivorian international injured his ankle during the African Cup final and was substituted just before the end of the match.



Get well soon, Seb! 🙏



Further information: https://t.co/3rsaxvJoqm pic.twitter.com/A34uAsNGvX