Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε τον Σάσα Μποΐ, που απέκτησε από την Γαλατάσαραϊ, παρουσιάζοντάς τον με One Piece.

Παίκτης της Μπάγερν Μονάχου είναι από σήμερα και επίσημα ο Σάσα Μποΐ, όπως έκανε γνωστό η ίδια η βαυαρική ομάδα. Η συμφωνία για την απόκτησή του από την Γαλατάσαραϊ είχε κλείσει πριν από λίγες μέρες, με τους Γερμανούς να πληρώνουν 30+5 εκατ. ευρώ για την μεταγραφή του στην τουρκική, που έκανε την μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία της.

Η παρουσίασή του έγινε αλά One Piece με τον ίδιο να φοράει το χαρακτηριστικό καπέλο του πρωταγωνιστή του anime, Λούφι και να κάνει μία από τις συνηθισμένες κινήσεις του. Ο ίδιος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε κάποιες επιπλέον λεπτομέρειες για την συμφωνία αυτή μεταξύ των δύο κλαμπ εξηγώντας πως η Γαλατάσαραϊ μπόρεσε να διατηρήσει και ποσοστό μεταπώλησης ενώ θα γίνουν και δύο φιλικά μεταξύ των δύο κλαμπ, όπου το 50% των εσόδων θα πάει στην τουρκική ομάδα.

🔴👀 Galatasaray reveal the fee and numbers of Sacha Boey deal with Bayern.



◉ Fee €30m guaranteed plus €5m add-ons.

◉ Percentage of future sale.

◉ Two friendly games with 50% of the profits going to Galatasaray. pic.twitter.com/Zx92tRvd0k