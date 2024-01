Σύμφωνα με την «Bild» εντός Μπάγερν Μονάχου υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσο ο Τόμας Τούχελ μπορεί να γυρίσει την κατάσταση στο πρωτάθλημα και να καλύψει τη διαφορά από την πρωτοπόρο Λεβερκούζεν.

Η Μπάγερν Μονάχου έσωσε την «παρτίδα» την προηγούμενη σεζόν την τελευταία αγωνιστική, εκμεταλλεύτηκε την «αυτοκτονία» της Ντόρτμουντ και πήρε το πρωτάθλημα, όμως η κατάσταση δεν έχει «στρώσει» στη δεύτερη σεζόν του Τόμας Τούχελ. Οι Βαυαροί αποκλείστηκαν από το κύπελλο από ομάδα τέταρτης κατηγορίας, ενώ μετά την ήττα από τη Βέρντερ Βρέμης βρίσκεται στο -7 στην Bundesliga από την πρωτοπόρο Μπάγερ Λεβερκούζεν του Τσάμπι Αλόνσο.

Όπως είναι φυσιολογικό για μια ομάδα που έχει κατακτήσει 11 διαδοχικά πρωταθλήματα η κατάσταση προβληματίζει ανθρώπους του κλαμπ. Σύμφωνα με την «Bild» εντός της διοίκησης υπάρχει αμφιβολία για τον Τόμας Τούχελ, με τον επίτιμο πρόεδρο Ούλι Χένες να είναι εξ αυτών που δεν είναι σίγουροι κατά πόσο ο Γερμανός κόουτς μπορεί να γυρίσει την κατάσταση, όμως από την άλλη επιθυμεί να υπάρξει σταθερότητα στην ομάδα.

🚨 Doubts over Thomas Tuchel are growing internally at Bayern Munich. Uli Hoeneß also has some doubts, but wants more stability at the club and doesn't want the coaching chair at Bayern to turn into an 'ejection seat' with another sacking.



That's the main reason Tuchel is safe… pic.twitter.com/qeQjeK9bwC