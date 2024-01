Η Μπάγερν Μονάχου εξετάζει μια συμφωνία-σοκ για έναν πρώην συμπαίκτη του Χάρι Κέιν, καθώς ο Τόμας Τούχελ προσπαθεί να ενισχύσει την ομάδα του για να διασφαλίσει ότι οι πρωταθλητές θα παραμείνουν σε τροχιά τίτλου και φέτος.

Η Μπάγερν Μονάχου εξετάζει μια συμφωνία-σοκ για έναν πρώην συμπαίκτη του Χάρι Κέιν, καθώς ο Τόμας Τούχελ προσπαθεί να ενισχύσει την ομάδα του για να διασφαλίσει ότι οι πρωταθλητές Γερμανίας θα παραμείνουν σε τροχιά τίτλου κι αυτή τη σεζόν.

Οι Βαυαροί βρίσκονται πίσω στην κούρσα για τον τίτλο με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν να είναι στην πρώτη θέση του βαθμολογικού στον πίνακα με 42 βαθμούς, ενώ η Μπάγερν είναι τέσσερις βαθμούς πίσω με ένα παιχνίδι λιγότερο. Η κατάκτηση του τίτλου θα πρέπει να είναι η ελάχιστη προσδοκία για τη γερμανική ομάδα αυτή τη σεζόν, καθώς διεκδικεί επίσης την κατάκτηση του Champions League - έχοντας ήδη αποκλειστεί από το Κύπελλο Γερμανίας από την άσημη Σααρμπρίκεν.

Για να προσθέσει περαιτέρω βάθος στην ομάδα του, ο Τόμας Τούχελ θέλει τώρα η Μπάγερν να υπογράψει έναν αμυντικό από την Premier League, ο οποίος έχει ξαναπαίξει με τον αστέρα του συλλόγου Χάρι Κέιν με τα βρετανικά Μέσα να αναφέρουν ότι έχει ήδη έρθει σε προφορική συμφωνία μαζί του. Σύμφωνα με το γερμανικό Sky ο παίκτης είναι ο Έρικ Ντάιερ που δεν υπολογίζεται από την Τότεναμ και βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα της Μπάγερν με τις δύο πλευρές να έρχονται σε καταρχήν συμφωνία.

