Παίκτης της Άιντραχτ Φρανκφούρτης με κάθε επισημότητα είναι ο Ντόνι Φαν ντε Μπεκ.

Ο μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ντόνι Φαν ντε Μπεκ, εντάχθηκε στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης ως δανεικός για το υπόλοιπο της σεζόν. Ως μέρος της συμφωνίας, η Άιντραχτ πληρώνει στη Γιουνάιτεντ προμήθεια δανείου και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αποδοχών του παίκτη για την εξάμηνη παραμονή του.

Η ομάδα της Μπουντεσλίγκα διαθέτει επίσης επιλογή αγοράς 11 εκατομμυρίων ευρώ, με πιθανά πρόσθετα 3 εκατομμύρια ευρώ. Το «Athletic» ανέφερε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι ο Ολλανδός είχε συμφωνήσει με την Άιντραχτ, και το deal είναι πλέον επίσημο .

