UEFA: «Η απόφαση αυτή δεν επικυρώνει την European Super League»

Η UEFA πήρε άμεσα θέση για την απόφαση του δικαστηρίου που δικαίωσε την European Super League, με την ανακοίνωσή της να κάνει σαφές ότι αυτή η εξέλιξη δεν εγκρίνει τη σύσταση της λεγόμενης «Luper League»

Η European Super League δικαιώθηκε από το Δικαστήριο της ΕΕ τονίζοντας πως η UEFA και η FIFA έδρασαν παράνομα στην προσπάθεια που έκαναν για να μπλοκάρουν την δημιουργία και την λειτουργία της.

Ωστόσο, η Ομοσπονδία του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου κάνει σαφές ότι η εν λόγω απόφαση δεν εγκρίνει τη λεγόνη «Super League» και κάνει σαφές ότι θα συνεχίσει ως η ευρωπαϊκή πυραμίδα να υπηρετεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.

Η ανακοίνωση της UEFA:

«Αυτή η απόφαση δεν υποδηλώνει έγκριση ή επικύρωση της λεγόμενης «Super League». Υπογραμμίζει μάλλον ένα προϋπάρχον έλλειμμα εντός του πλαισίου προέγκρισης της UEFA, μια τεχνική πτυχή που έχει ήδη αναγνωριστεί και αντιμετωπιστεί τον Ιούνιο του 2022. Η UEFA είναι πεπεισμένη για την αξιοπιστία των νέων κανόνων της και συγκεκριμένα ότι συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς ευρωπαϊκούς νόμους και κανονισμούς.

Η UEFA παραμένει αποφασιστική στη δέσμευσή της να υποστηρίξει την ευρωπαϊκή πυραμίδα ποδοσφαίρου, διασφαλίζοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τα ευρύτερα συμφέροντα της κοινωνίας. Θα συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε το ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο συλλογικά με εθνικές ομοσπονδίες, πρωταθλήματα, συλλόγους, φιλάθλους, παίκτες, προπονητές, θεσμικά όργανα της ΕΕ, κυβερνήσεις και εταίρους.

Ελπίζουμε ότι η πυραμίδα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που βασίζεται στην αλληλεγγύη, την οποία οι οπαδοί και όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν δηλώσει ως αναντικατάστατο πρότυπό τους, θα διαφυλαχθεί έναντι της απειλής απόσχισης από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία».

