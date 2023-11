Παρελθόν από τον πάγκο της Ουνιόν Βερολίνου αποτελεί ο τεχνικός, Oυρς Φίσερ, μετά τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα.

Ήταν η αναμενόμενη εξέλιξη μετά τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα των τελευταίων εβδομάδων. Ο Oυρς Φίσερ αποτελεί παρελθόν και επίσημα από την Ουνιόν Βερολίνου, έπειτα από πέντε χρόνια στην τεχνική ηγεσία της γερμανικής ομάδας.

Ο ομάδα του Βερολίνου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τελευταία θέση της Bundesliga, καθώς στα τελευταία της 14 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, μετράει 13 ήττες και μια ισοπαλία.

Έτσι, η διοίκηση της Ουνιόν αποφάσισε να ολοκληρώσει πρόωρα τη συνεργασία της με τον κορυφαίο προπονητή της ιστορίας του συλλόγου, καθώς επίο Φίσερ η ομάδα της γερμανικής πρωτεύουσας αγωνίστηκε για πρώτη φορά στα «σαλόνια» της Bundesliga, αλλά και του Champions League.

