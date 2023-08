Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ουνιόν Βερολίνου τα βρήκε σε όλα με την Γιουβέντους και θα κάνει δικό της τον Λεονάρντο Μπονούτσι.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος αποκάλυψε πως η Ουνιόν Βερολίνου ολοκλήρωσε την μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία της φτάνοντας σε συμφωνία με την Γιουβέντους για την απόκτηση του Λεονάρντο Μπονούτσι.

Ο 36χρονος Ιταλός κεντρικός αμυντικός είχε ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο με την Γιουβέντους, όμως βρέθηκε η χρυσή τομή κι έτσι θα πάει στην γερμανική ομάδα. Με αυτήν θα υπογράψει μονοετές συμβόλαιο, το οποίο όμως θα περιλαμβάνει και οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο.

Την περασμένη σεζόν ο Λεονάρντο Μπονούτσι πραγματοποίησε 26 συμμετοχές σκοράροντας δύο τέρματα σε 1.517 λεπτά συμμετοχής. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται η παρουσία του στην μεγάλη Κυρία μετά από 13 χρόνια με ένα χρόνο ενδιάμεσα που βρέθηκε στην Μίλαν.

Leonardo Bonucci to Union Berlin, here we go! Verbal agreement reached, Italian CB leaves Juventus on permanent deal and joins Union ⚪️🔴🇮🇹 #UnionBerlin



Bonucci will travel to Berlin later today if all goes to plan.



Contract until June 2024, option for further season discussed. pic.twitter.com/pnL2VTlO6h