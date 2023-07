Η Αλ Νασρ τα είχε βρει με την Μπάγερν Μονάχου για την μεταγραφή του Σαντιό Μανέ και o Σενεγαλέζος έδωσε την συγκατάθεση του να ολοκληρωθεί το «deal».

Ακόμα μια μεταγραφική «βόμβα» έρχεται από τη Σαουδική Αραβία. Η Αλ Νασρ είχε φτάσει σε συμφωνία με την Μπάγερν Μονάχου για την μεταγραφή του Σαντιό Μανέ και πλέον υπάρχει deal και με την πλευρά του Σεναγαλέζου επιθετικού!

Ο Μανέ έδωσε τα χέρια με τους Σαουδάραβες και πλέον απομένουν τα ιατρικά και οι υπογραφές για τις ανακοινώσεις. Η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο έχει πάρει μέχρι στιγμής κα τους Φοφανά, Τέλες και Μπρόζοβιτς.

Οι Βαυαροί αγόρασαν πέρυσι τον Μανέ από την Λίβερπουλ αντί 32 εκατομμυρίων ευρώ και έναν χρόνο αργότερα τον δίνουν στην Αλ Νασρ αντί 40 εκατομμυρίων. Στην μοναδική του σεζόν με την Μπάγερν είχε 12 γκολ και 6 ασίστ σε 38 εμφανίσεις.

Sadio Mané to Al Nassr, here we go! Deal in place between the two clubs, Bayern have accepted the verbal proposal after advanced talks yesterday 🟡🔵🇸🇦



Paperwork to be checked on player side and then medical will be booked, deal will be done.



Fofana, Brozović, Telles… Mané ⭐️ pic.twitter.com/w0eZqFQxgD