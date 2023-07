Εξαιρετικά ενοχλημένος με την αντιμετώπιση που έχει από τον γερμανικό Τύπο, ο Μανέ απέφυγε ερώτηση δημοσιογράφου γιατί τον «σκοτώνει» κάθε μέρα.

Tο μέλλον του Σαντιό Μανέ στη Βαυαρία και τη Μπάγερν Μονάχου σκοτεινιάζει. Απογοητευμένη από τις εμφανίσεις του την περασμένη σεζόν, η διοίκηση του συλλόγου είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο πώλησής του και έχει ήδη δεχθεί προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία. Η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο είναι έτοιμη να εκταμιεύεσει ένα μεγάλο ποσό για να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του, αλλά ο 31χρονος σκοπεύει -σύμφωνα με το Foot Mercato- να συνεχίσει την περιπέτειά του στη νότια Γερμανία. Εκτός από τις πιέσεις που δέχεται από τον σύλλογό του, ο πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ δεν έχει γλιτώσει κι από τον γερμανικό Τύπο, ειδικά μετά την υπόθεση του Λερόι Σανέ, η οποία κατάφερε καίριο πλήγμα στην εικόνα του. Περνώντας από τη μεικτή ζώνη, ένας Γερμανός δημοσιογράφος προσπάθησε να εκμαιεύσει κάποια πληροφορία για το μέλλον του, αλλά εκείνος κάθε άλλο παρά πρόθυμος ήταν για να απαντήσει. «Με σκοτώνεις κάθε μέρα και θέλεις να σου μιλήσω τώρα;», του είπε συγκεκριμένα καθώς περνούσε από μπροστά του.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Sadio Mané mit Medienkritik: „You are killing me every day - and now you wanna talk…“ #FCBayern @Abendzeitung pic.twitter.com/7tO5VyPWzU