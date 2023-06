Η Μπάγερν Μονάχου έκλεισε τον πρώτο της ποδοσφαιριστή για την θερινή μεταγραφική περίοδο, καθώς συμφώνησε σε όλα με τον Ραφαέλ Γκερέιρο, ο ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ντόρτμουντ.

Η πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή της Μπάγερν Μονάχου έκλεισε και προέρχεται από την αιώνια αντίπαλο, Ντόρτμουντ! O λόγος για τον Πορτογάλο αριστερό μπακ - χαφ, Ραφαέλ Γκερέιρο, ο οποίος έπειτα από επτά χρόνια έμεινε ελεύθερος από τους Βεστφαλούς.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Φαμπρίτσιο Ρομάνο οι δυο πελυρές έχουν δώσει τα χέρια για τριετές συμβόλαιο, μέχρι το καλοκαίρι του 2026 και έχουν συμφωνήσει σε όλους τους τομείς. Ο διεθνής αμυντικός αναμένεται να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Με τα κιτρινόμαυρα ο Γκερέιρο μέτρησε 224 εμφανίσεις, με 40 γκολ και 50 ασίστ. Με την Ντόρτμουντ σήκωσε δυο κύπελλα και ένα εγχώριο Super Cup. Με την Πορτογαλία μετράει 63 εμφανίσεις με τέσσερα γκολ - 13 ασίστ και σήκωσε Euro και Nations League.

