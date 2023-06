Ο Σαντιό Μανέ είναι το πρώτο όνομα στην επταμελή λίστα των υπό παραχώρηση παικτών της Μπάγερν Μονάχου ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου, σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Γερμανία.

Ο Τόμας Τούχελ, ο οποίος οδήγησε την Μπάγερν Μονάχου στον 11ο διαδοχικό τίτλο της Bundesliga την τελευταία ημέρα της σεζόν, θέλει μια σημαντική αναδόμηση στην Allianz Arena μετά από μια ασυνήθιστα ταραχώδη εκστρατεία για τους Βαυαρούς. Οι ακραίοι επιθετικοί της Μπάγερν φαίνεται να είναι οι πρώτοι στο μπλοκ της... αποψίλωσης, με τους Μανέ, Λερόι Σανέ και Σερζ Γκνάμπρι να φέρονται να οδεύουν προς την πόρτα της εξόδου, σύμφωνα με τη γερμανική Bild.

Ελεύθεροι να φύγουν είναι επίσης ο δεξιός αμυντικός Μπουνά Σαρ, ο τερματοφύλακας Αλεξάντερ Νούμπελ και ο κεντρικός μέσος Μαρσέλ Σάμπιτζερ, του οποίου ο δανεισμός στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ολοκληρώθηκε στο τέλος της σεζόν.

Ο Μπέντζαμιν Παβάρ συμπληρώνει την επταμελή λίστα, αφού επέλεξε να μην επεκτείνει το συμβόλαιό του στην Μπάγερν. Ο Γάλλος διεθνής, ο οποίος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα και της Λίβερπουλ, είναι σε θέση να αποχωρήσει με άμεση ισχύ, εάν ένας σύλλογος προσφέρει στην Μπάγερν λίγο πάνω από τα 25 εκατομμύρια λίρες (30 εκατομμύρια ευρώ).

Παρά το γεγονός ο Μανέ υπέγραψε στην Μπάγερν από τη Λίβερπουλ έναντι 35 εκατ. λιρών, οι γίγαντες της Μπουντεσλίγκα είναι ήδη έτοιμοι να ακούσουν προτάσεις για τον 31χρονο επιθετικό. Ο Σενεγαλέζος σημείωσε μόνο 7 γκολ σε 25 συμμετοχές στο πρωτάθλημα κατά τη διάρκεια της πρώτης του σεζόν και υπήρξε αρνητικός πρωταγωνιστής εξωαγωνιστικά, αφού χτύπησε τον Σανέ στο πρόσωπο, τραυματίζοντας τα χείλη του Γερμανού διεθνή, μετά τον αποκλεισμό της Μπάγερν απ' το Champions League από τη Μάντσεστερ Σίτι τον Απρίλιο.

Το περιστατικό έδειξε το ξεκάθαρο χάσμα στο στρατόπεδο της Μπάγερν Μονάχου και ήρθε λίγο μετά την άφιξη του Τούχελ, με τον πρώην προπονητή Γιούλιαν Νάγκελσμαν να απολύεται από τον σύλλογο λίγο από τον προημιτελικό του Champions League.

🚨 Bayern Munich are willing to SELL Sadio Mané, Leroy Sané and Serge Gnabry this summer! 🤯



(Source: BILD) pic.twitter.com/S6IDavSXAr