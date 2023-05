Ο Μπέντζαμιν Παβάρ ζήτησε από την διοίκηση της Μπάγερν Μονάχου να τον αφήσει να αποχωρήσει το καλοκαίρι.

Συνεχίζεται το «χάος» στην Μπάγερν Μονάχου. Μετά την αποχώρηση δύο σημαντικών στελεχών της διοίκησης και τις φήμες περί φυγής και του Τούχελ, η «Bild» αποκάλυψε πως ο Μπενζαμάν Παβάρ έκανε αίτημα στην διοίκηση της ομάδας για να παραχωρηθεί την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο.

Ο 27χρονος Γάλλος δεξιός μπακ έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2024, όμως η κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα φαίνεται να μην λειτουργεί υπέρ της παραμονής του σ' αυτήν και αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για την απόφασή του αυτή.

Φέτος, ο Μπενζαμάν Παβάρ πραγματοποίησε 43 συμμετοχές σκοράροντας επτά γκολ και δίνοντας μία ασίστ σε 3.372 αγωνιστικά λεπτά

