Σύμφωνα με τον Ντίτμαρ Χάμαν ο Τόμας Τούχελ θα ακολουθήσει τους Όλιβερ Καν και Χασάν Σαλιχαμίντζιτς και θα φύγει από την Μπάγερν Μονάχου!

Το Σάββατο (27/05), παρά την κατάκτηση της Μπουντεσλίγκα με τον πιο δραματικό τρόπο την τελευταία αγωνιστική, η Μπάγερν Μονάχου απέλυσε τον διευθύνοντα σύμβουλο Όλιβερ Καν και τον αθλητικό διευθυντή της Χασάν Σαλιχαμίντζιτς. Ο θρίαμβος της 11ης διαδοχικής «σαλατιέρας» επισκιάστηκε από τις απολύσεις τους και δεν αποκλείεται να έχουμε μία ακόμα αποχώρηση...

Ο πρώην μέσος της Μπάγερν και της Λίβερπουλ και νυν σχολιάστης Ντίτμαρ Χάμαν υποστηρίζει ότι ο Τόμας Τούχελ, ο προπονητής που διορίστηκε μόλις στα τέλη Μαρτίου, θα μπορούσε επίσης να αποχωρήσει, με έναν συνάδελφο του Χάμαν, επίσης ειδήμονα να υποστηρίζει ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί ήδη από σήμερα (29/05), δύο μόλις 24ωρα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος!

Μιλώντας στη γερμανική τηλεόραση ο Χάμαν είπε συγκεκριμένα: «Όταν φέρεσαι έτσι στους ανθρώπους, πρέπει να αναρωτηθείς: Θέλεις να δουλεύεις για αυτό το κλαμπ; Δεν νομίζω ότι μπορείς να αποκλείσεις το ενδεχόμενο να φύγει σύντομα και ο Τούχελ. Αλλά θα φύγει με δική του πρωτοβουλία». Ο συνάδελφος του Χάμαν, Έρικ Μέγιερ, πρόσθεσε στη συνέχεια: «Νομίζω ότι θα έχει φύγει από τον σύλλογο μέχρι τη Δευτέρα»!

