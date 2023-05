Μάνατζερ Ντέιβις: «Χαοτική περίοδος στην Μπάγερν»

Ο μάνατζερ του Αλφόνσο Ντέιβις, Νεντάλ Χουσέχ, σε δηλώσεις του στη Bild τόνισε πως η κατάσταση στην Μπάγερν Μονάχου είναι χαοτική και υπάρχει υπερβολική αστάθεια.

Ριζικές αλλαγές στην Μπάγερν Μονάχου. Αμέσως μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος οι Βαυαροί ανακοίνωσαν την αποχώρηση του CEO Όλιβερ Καν και του τεχνικού διευθυντή Χασάν Σαλιχάμιτζιτς.

Τη θέση του θρυλικού κίπερ των Βαυαρών ανέλαβε ο Γιαν Κρίσταν Ντρίσεν, ενώ η διαδικασία ανεύρεσης τεχνικού διευθυντή είναι σε εξέλιξη. Την Δευτέρα (29/5) βγήκαν στην δημοσιότητα σενάρια αναφορικά με το μέλλον του Τόμας Τούχελ, δυο μήνες μετά την πρόσληψη του από τους πρωταθλητές Γερμανίας.

Ο μάνατζερ του Αλφόνσο Ντέιβις, Νεντάλ Χουσέχ, σε δηλώσεις του στη Bild αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στην Μπάγερν, λέγοντας: «Είναι μια χαοτική περίοδος στην Μπάγερν Μονάχου. Δεν είμαι σίγουρος τι συμβαίνει και με ποιον θα μιλήσουμε. Φαίνεται ότι υπάρχει υπερβολική αστάθεια και αβεβαιότητα για την κατεύθυνση του συλλόγου».

Θυμίζουμε πως ο διεθνής Καναδός αριστερός μπακ βρίσκεται στη λίστα τόσο της Ρεάλ Μαδρίτης όσο και της Μάντσεστερ Σίτι.

