Το απίστευτο ρεκόρ τίτλων πρωταθλήματος του Κίνγκσλεϊ Κομάν συνεχίστηκε μετά τον δραματικό θρίαμβο της Μπάγερν Μονάχου στην Bundesliga την τελευταία αγωνιστική.

Ο Κομάν, σκόρερ του νικητήριου γκολ στον τελικό του Champions League το 2020, έχει κερδίσει το πρωτάθλημα σε κάθε σεζόν της καριέρας του από τότε που έγινε επαγγελματίας. Ο πρώτος του τίτλος ήρθε ως 16χρονος κατά τη διάρκεια της περιόδου 2012/13, όταν έσκασε στο προσκήνιο στην Παρί Σεν Ζερμέν, πριν ακολουθήσει ένας δεύτερος την επόμενη περίοδο. Στη συνέχεια, ο 26χρονος μετακόμισε στη Γιουβέντους και κατέκτησε τη Serie A στην πρώτη του σεζόν, προτού συνεχίσει την κυρίαρχη πορεία του με την Μπάγερν, όπου έχει κατακτήσει οκτώ διαδοχικούς τίτλους από το 2015/16 και μετά.

Ο Κομάν έβαλε την Μπάγερν νωρίς μπροστά στο σκορ κόντρα στην Κολωνία στο παιχνίδι που τελικά έκρινε τον φετινό πρωταθλητή Γερμανίας.Η Κολωνία ισοφάρισε την Μπάγερν με πέναλτι του Ντέγιαν Λιούμπιτσιτς στο 81ο λεπτό. Ωστόσο, το παιδί-θαύμα Τζαμάλ Μουσιάλα ήρθε από τον πάγκο για να πετύχει το νικητήριο γκολ της τελευταίας στιγμής για την ομάδα του Τούχελ που τελικά σφράγισε τον τίτλο.

Kingsley Coman has won the league title in every season of his senior career:



🇫🇷 2012/13🏆

🇫🇷 2013/14🏆

🇮🇹 2014/15🏆

🇮🇹 2015/16🏆

🇩🇪 2015/16🏆

🇩🇪 2016/17🏆

🇩🇪 2017/18🏆

🇩🇪 2018/19🏆

🇩🇪 2019/20🏆

🇩🇪 2020/21🏆

🇩🇪 2021/22🏆

🇩🇪 2022/23🏆



