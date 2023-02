Μετά και την εκρηκτική συνέντευξή του στο «The Athletic» φαίνεται πως οι σχέσεις μεταξύ του Νόιερ και της Μπάγερν Μονάχου είναι τεταμένες.

Ο Μάνουελ Νόιερ παραχώρησε εκτενή συνέντευξη στο «The Athletic» κι αναφέρθηκε σε πολλά θέματα μεταξύ των οποίων και το άκομψο «άδειασμα» της Μπάγερν Μονάχου στον πρώην πια προπονητή τερματοφυλάκων Τόνι Ταπάλοβιτς και επί σειρά ετών συνεργάτη του Γερμανού κίπερ και δεν άργησαν οι αντιδράσεις από πλευράς συλλόγου...

Ο διευθύνων σύμβουλος των Βαυαρών, Όλιβερ Καν, ανέφερε πως: «Αυτό που είπε ο Μανουέλ σε μέρη αυτών των δύο συνεντεύξεων σε σχέση με την αποδέσμευση του Τόνι Ταπάλοβιτς δεν τον δικαιώνει ως αρχηγό ή τις αξίες της Μπάγερν! Επιπλέον, οι δηλώσεις του έρχονται σε λάθος χρονική στιγμή, επειδή έχουμε πολύ σημαντικά παιχνίδια μπροστά μας», δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Επιπρόσθετα, η γερμανική «Bild» αναφέρει ότι ο Νόιερ: «θα αντιμετωπίσει συνέπειες... τουλάχιστον ένα πρόστιμο» για τη συνέντευξη.

