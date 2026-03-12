Το δίλημμα της Μπάγερν: Να ποντάρει σε 16χρονο τερματοφύλακα ή σε 37χρονο που έχει να παίξει 18 μήνες

Οι απουσίες των Νόιερ και Έρμπινγκ από την Μπάγερν, έχουν φέρει τον Κομπανί αντιμέτωπο με ένα τεράστιο δίλημμα για τη θέση κάτω από τα δοκάρια.

Η Μπάγερν Μονάχου μπορεί να διέλυσε με «εξάρα» την Αταλάντα κάνοντας ένα τεράστιο βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Champions League, όμως η νίκη αυτή άφησε πίσω της έναν δυσεπίλυτο γρίφο για τον Βενσάν Κομπανί.

Ο τραυματισμός του Γιόνας Έρμπινγκ στις καθυστερήσεις του ματς, ο οποίος υπέστη τελικά διάσειση μετά από σύγκρουση, θέτει τον Βέλγο κόουτς μπροστά σε ένα δίλημμα για τη θέση του τερματοφύλακα.

Με τον Μανουέλ Νόιερ να παραμένει εκτός δράσης, οι Βαυαροί καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο εκ διαμέτρου αντίθετες λύσεις για τα κρίσιμα παιχνίδια που ακολουθούν κόντρα σε Λεβερκούζεν για την Bundesliga και στη ρεβάνς στο Μόναχο.

Λόγω των ελλείψεων στον «άσο», αππο τη μία πλευρά υπάρχει διαθέσιμος ο 37χρονος Σβεν Ούλραϊχ. Αποτελει μεν μία λογική επιλογή λόγω της εμπειρίας που διαθέτει, το μεγάλο ερωτηματικό όμως είναι η αγωνιστική του κατάσταση, καθώς έχει να παίξει σε επίσημο παιχνίδι εδώ και 18 μήνες (από τον Σεπτέμβριο του 2024).

It is realistic that Sven Ulreich would sign a new one-year contract at FC Bayern. The decision is his. If he wants it, the club will grant him an extension. Ulreich is not against the idea. He knows his role as third-choice goalkeeper, accepts it, and is ready when needed.… pic.twitter.com/wGdfPKpkw7 March 11, 2026

Από την άλλη πλευρά, η εναλλακτική του Κομπανί υπό αυτές τις συνθήκες ακούει στο όνομα Λέναρντ Πρέσκοτ. Πρόκειται για εναν νεαρό γκολκίπερ, μόλις 16 ετών, ο οποίος βρέθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή της Μπάγερν για το Μπέργκαμο. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Γερμανός τερματοφύλακας διαθέτει τα απαραίτητα σωματικά προσόντα με ύψος 1,96 μ. και θεωρείται ένα από τα πιο ελπιδοφόρα πρότζεκτ του συλλόγου αυτή τη στιγμή.

Σύμφωνα με την Bild, ωστόσο, το φαβορί να πάρει γάντια βασικού στα επόμενα παιχνίδια της Μπάγερν είναι ο Ούλραϊχ.