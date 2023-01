Δυναμικό φινάλε στη χειμερινή περίοδο πραγματοποιεί η Μπάγερν, καθώς σύμφωνα με το «Athletic» έδωσε τα χέρια με τη Μάντσεστερ Σίτι για τον δανεισμό του Ζοάο Κανσέλο, σε ένα deal που πιθανότατα θα περιέχει και οψιόν αγοράς.

«Φουλάρει» για την απόκτηση του Ζοάο Κανσέλο η Μπάγερν!

Οι Βαυαροί ψάχνουν αντίδραση σε όλα τα μέτωπα εν μέσω της αγωνιστικής κρίσης που διανύουν (χωρίς νίκη μέσα στο 2023) και σύμφωνα με το «Athletic», θα εντάξουν τον Πορτογάλο διεθνή μπακ στο δυναμικό τους, αρχικά με τη μορφή δανεισμού ως το τέλος της σεζόν αλλά και με οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Κανσέλο έχει περιορισμένο χρόνο συμμετοχής τη φετινή σεζόν συγκριτικά με τις δύο περασμένες χρονιές και ξεκίνησε από τον πάγκο στα τρία τελευταία παιχνίδια, με τους πρωταθλητές Γερμανίας να κινούνται κάτω από τα ραντάρ για την απόκτησή του, όντας από καιρό θαυμαστές του 28χρονου μπακ.

