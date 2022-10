Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η Στουτγκάρδη του Ντίνου Μαυροπάνου, καθώς οι Σουηβοί απέλυσαν τον Πελεγκρίνο Ματαράτσο.

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Στουτγκάρδης αποτελεί ο Πελεγκρίνο Ματαράτσο. To 100o παιχνίδι του Αμερικανού τεχνικού στον πάγκο των Σουηβών ήταν και το τελευταίο του, καθώς η διοίκηση του κλαμπ τον απέλυσε μετά την εντός έδρας ήττα από την Ουνιόν Βερολίνου.

Η ομάδα του Ντίνου Μαυροπάνου μετά από εννέα αγωνιστικές στη Bundesliga δεν έχει ακόμα νίκη και παραμένει στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας με πέντε βαθμούς. Συνολικά ο 44χρονος τεχνικός από τον Ιανουάριο του 2020 που ανέλαβε είχε απολογισμό 31 νίκες, 29 ισοπαλίες και 40 ήττες.

Yπό τις οδηγίες του Πελεγκρίνο ο Ντίνος Μαυροπάνος μέτρησε 61 συμμετοχές με πέντε γκολ και δυο ασίστ.

ℹ️ VfB Stuttgart have relieved Pellegrino #Matarazzo of his duties with immediate effect.#VfBhttps://t.co/gkR6ztfXIc