Ο Λέον Γκορέτσκα με δυνατό σουτ εκτός περιοχής άνοιξε το σκορ στο πρώτο ντέρμπι της Μπάγερν με τη Ντόρτμουντ για την τρέχουσα σεζόν, μέσα στη Βεστφαλία.

Σε ένα ημίχρονο με πολλά σκληρά μαρκαρίσματα και ελάχιστες φάσεις η Μπάγερν Μονάχου κατάφερε να προηγηθεί μέσα στην έδρα της Ντόρτμουντ με «μισή» ευκαιρία. Στο 33' ο Μανέ έβγαλε τους Βαυαρούς στην αντεπίθεση, έδωσε τη μπάλα με τακουνάκι στον Μουσιάλα, ο οποίος την έσπασε στο ημικύκλιο για τον Γκορέτσκα και ο Γερμανός σούταρε για το 0-1. Πρώτο γκολ για τον διεθνή χαφ σε πέντε ματς της Bundesliga και δεύτερο σε εννέα παιχνίδια για όλες τις διοργανώσεις.

GORETZKA FROM OUTSIDE THE BOX TO MAKE IT 1-0 IN DER KLASSIKER 🔥 pic.twitter.com/DuO3kfeJXm